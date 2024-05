Sofía Suescun justifica el comentario de Kiko Jiménez sobre la novia de Gorka: "Es para mí"

Que Kiko Jiménez y Gorka Ibarguren no se llevan bien no es ningún secreto para los espectadores de 'Supervivientes 2024', pero lo que muchos no esperaban y así lo manifestaron en la red social X es que el yerno de Maite Galdeano intentase picar al vasco durante el juego de recompensa imitándole. "¡Andrea, te quiero!", fue lo que el andaluz gritó mirando a cámara, copiando el mensaje que el entrenador personal le ha repetido tantas veces a su novia durante las últimas semanas, en las que le ha pesado la sombra de la supuesta infidelidad con Marieta.