Arkano tiene un pequeño percance durante la prueba de prelider con su pantalón: "¿Qué te ha pasado?"

Cuando llegaba el momento de Arkano y Marieta, Laura Madrueño les preguntaba por cómo se encontraba al verles las caras al llegar al juego: "¿Qué os pasa?". "Quiero quedarme y tengo fuerza para ello, pero ahora no estoy muy bien, la verdad", decía el rapero antes de enfrentarse a la prueba. Y Marieta aseguraba estar bien: "Me lo voy a pasar bien, no voy a sufrir".