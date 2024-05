Arkano decide quedarse pero es cuestionado por algunos compañeros: "Lo ha utilizado para victimizarse"

Arkano activó el protocolo de abandono tras sufrir un fuerte ataque de ansiedad y sentir que no podía seguir más en el concurso, pero la visita de su madre a Honduras le hizo recuperar la energía y en una nueva gala con Jorge Javier Vázquez el superviviente comunicaba que había decidido quedarse . Pero lo que para él fue un bajón, para algunos de sus compañeros fue una estrategia.

"Con la visita de mi madre , la verdad es que me ha cargado de energía positiva, de tranquilidad y de fuerza, así que me quedo", anunciaba Arkano con una amplia sonrisa. Sin embargo, su expresión se borró cuando Jorge Javier apuntaba a que algunos compañeros habían cuestionado que quisiera abandonar .

Arkano escuchó a Kiko Jiménez decir que se "victimizaba" . "Siempre te queda la duda de si está mal y se quiere ir, o si lo está usando como estrategia para darle importancia a lo duro que está siendo su concurso. Yo digo la verdad, no me lo creo", comentó el concursante. Kiko tampoco se cortó en defender con ímpetu lo mismo en la Palapa.

" Escuché a Arkano preguntarle a una redactora que a qué hora cerraba el buffet del hotel porque estaba desmayado. Entonces dije, 'Ay que lo que tenemos es hambre", desveló indignado. Arkano lo reconoció y se justificó diciendo que "fue una broma, así que eso demuestra que no hubo show".

Por otra parte, el superviviente sí se mostró molesto con que no mostrasen empatía con su ataque de ansiedad. Kiko matizó que nadie había puesto en duda eso ya que estaban todos sufriendo y todos habían pasado por esos momentos. Además, Miri Pérez-Cabrero y Marieta salieron en defensa de Kiko Jiménez apuntando que la duda era si estaba usando lo sucedido como estrategia y que no podía "estar todo el concurso con me quedo-me voy".