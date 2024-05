Blanca es expulsada pero tendrá una oportunidad más: deberá permanecer en Playa Olimpo sin que sus compañeros la descubran hasta nueva orden

Este jueves de 'Supervivientes' ha sido gala de expulsión. Blanca Manchón era la elegida por la audiencia para abandonar el reality de Telecinco frente a Aurah Ruiz. Jorge Javier mandaba a las dos concursantes ponerse de pie y pronunciaba la mítica frase: "El público ha decidido que se salve de la expulsión... Aurah Ruiz". Ambas se abrazaban tras la decisión del público: "Sé tú", le decía la windsurfista a la canaria. "Me lo esperaba. Soy un milagro con patas. Estoy agradecida 100%", confesaba Blanca. No obstante, parece ser que la aventura de Blanca no iba a acabar aquí.

Laura Madrueño le dedicaba unas bonitas palabras: "Te hemos visto pasar por muchísimas peripecias a lo largo de esta aventura y a lo largo de estas semanas has estado cada vez mejor, regalándonos pruebas maravillosas. Siempre has conseguido remontar, ser un ejemplo de supervivencia y llegar esta semana hasta la unificación. Siéntete muy orgullosa".

Tras este precioso mensaje de la presentadora, Blanca agradecía a todo el equipo de 'SV' el esfuerzo: "Estoy súper orgullosa de lo que he hecho. Voy a ver a mis gemelos y a mi Manuel. Hay veces que a lo mejor no me he valorado tanto. Solo los que hemos llegado hasta aquí lo sabemos. Esto es brutal".