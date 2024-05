Llega la esperada unificación de los supervivientes en 'Playa Corinto': "En este lugar iniciáis el camino a la recta final"

Jorge Javier Vázquez comunicaba que la unificación era una realidad a todos los concursantes: "Es hora de comenzar una nueva etapa y será en una playa nueva". Además, les daba dos minutos para recogerlo todo de sus playas: "Lo que no esté en la barca se queda en la playa". Pero tras un complicado momento a contrarreloj, ambos equipos conseguían coger todo lo importante y se despedían de este lugar que tantos días les ha acogido muy emocionados.

En 'playa Corinto', los recursos y la dotación que tendrán en esta playa será mínina , sobrevivir será más complicado. Aquí tendrán que esforzarse más que nunca para seguir adelante, no tendrán más remedio que trabajar en equipo, labrar alianzas y dar lo mejor de sí mismos, será el último esfuerzo para desmotrar que son unos grandes supervivientes.

A simple vista, los concursantes opinaban sobre esta nueva ubicación. "Está bien, veo palmeras que seguro que tienen cocos, el agua muy limpia, buena zona", decía Miri. Marieta reaccionaba al ver que no tenía valla: "Me han quitado lo que se me da muy bien que es cotillear". Tras este primer vistazo, los supervivientes se bajaban de la barca para poner pie en su nuevo hogar: 'playa Corinto'.