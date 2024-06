La tremenda emoción de Miri al tener que decir adiós a Honduras: "Es el mejor programa en el que he estado en mi vida"

Los supervivientes alucinaban al saber que uno de los nominados iba a ser expulsado durante el 'Conexión Honduras'

Una expulsión inesperada para los supervivientes llegaba a esta gala dominical de 'Conexión Honduras' y, es que, se quedaban muy sorprendidos al enterarse en la palapa de que uno de los nominados iba a decir adiós a esta aventura durante la noche.

Laura Madrueño les comunicaba que se había encendido la palapa por algo muy importante y, los concursantes alucinaban al saber el motivo que les iba a desvelar Sandra Barneda: "No es un domingo cualquiera, la final de 'Supervivientes' está muy cerca. Por eso, esta noche, os tengo que anunciar que, excepcionalmente, es noche de expulsión". Noticia con la que se quedaban con la boca abierta y todos reaccionaban a la noticia.

El duelo para la expulsión quedaba entre Miri y Arkano, tras la salvación de Marieta y Rubén Torres durante la noche. Ella tenía clarísimo "querer llegar a la final" aunque aseguraba aceptar la edición de la audiencia: "Quiero quedarme porque sigo teniendo la misma fuerza que el primer día".

Además, Miri aseguraba que hubo gente de su alrededor le aconsejó que no participara en el programa, pero ella escuchó su corazón: "Al principio dije que no, pero luego pensé en lo que yo quería y era ir a supervivientes, he vivido esta experiencia como el ser real que soy". Mientras, Arkano afirmaba estar muy feliz porque pasase lo que pasase era algo que le motivaba: "Honestamente, si me voy después de tanto tiempo va a ser una alegría y si me quedo también".

Tras confesar cómo se sentían, llegaba el momento de que Sandra Barneda les comunicase la decisión que había tomado la audiencia, siendo el salvado Arkano y, por tanto, Miri Pérez la expulsada de 'Supervivientes'. Todos los compañeros se levantaban a abrazar a una Miri completamente emocionaba, que pensaba en lo que le esperaba fuera, pero con mucha pena de irse de Honduras y separarse de ellos.

Laura Madrueño le dedicaba unas bonitas palabras con las que le recordaba todo lo bueno que ha dado a 'Supervivientes' y, ella, deseaba toda la suerte del mundo a sus compañeros, como también entonaba una emotiva despedida: "Os quiero un montón, tenéis un corazón enorme todos. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece, estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo, es el mejor programa en el que he estado en mi vida".