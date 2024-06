El zasca de la madre de Rubén Torres a Maite Galdeano antes de encontrarse con ella en el plató de 'SV': "Que sueñe"

Y es que María del Carmen no cree que haya habido nada entre ambos: "Si mi hijo la quiere y la acoge será bienvenida. Mi familia es estupenda y muy divertida. Pero si mi hijo quiere claro". Kiko Jiménez bromeaba en ese momento asegurando que él también quiere que eso funcione y así se la llevan "durante un tiempecito": "Me vendría de lujo". Maite Galdeano entraba al plató presentada por Sandra como "la futura novia de Torres", quien lo hacía eufórica y con los brazos extendidos.

Maite se dirigía rápidamente a la madre de Torres: "Qué majo tu hijo de vedad. Me ha caído de maravilla. Se ha enamorado de mí" . Tras esta última afirmación, María del Carmen decía rotundamente "no", negando con la cabeza y con risa nerviosa. "¿No? Anda y tú que sabes", decía, por su parte, la madre de Sofía Suescun y colaboradora de Telecinco. "Lo sé, soy su madre", afirmaba María del Carmen muy segura en sus palabras.

"Pues me ha hecho promesas muy bonitas. Es que a las madres todo no se les cuenta...", decía Maite Galdeano. No obstante, la madre de Torres no le cerraba las puertas de su casa, pero con una condición: si Torres la quiere de verdad. Habrá que esperar para ver si Rubén cumple con su promesa cuando salga de 'Supervivientes' y podemos hablar de algo más que un emotivo y pasional encuentro en Honduras. ¿Qué ocurrirá?