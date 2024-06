Lo primero que sucedía en la entrevista era el impacto de Jorge Javier Vázquez con las heridas y marcas de Miri en su llegada . "Esto es de coger centollos, poco se habla", reaccionaba ella mostrando todas sus cicatrices. Después, reconocía que había pasado mucha hambre "por no haber ganado ninguna recompensa" pero negaba que ella fuera gafe , de lo que le habían acusado sus compañeros: "Yo todo mi empeño lo he puesto. Quizá el resto podría ser que fueran un poco gafes. Su energía con la mía no cuadra", decía.

Sobre su paso por el concurso, Miri se sentía más que orgullosa. La influencer explicó que había aprendido a estar sola tras la experiencia: "Yo no he ganado pero he ganado a Miri dentro de 'Supervivientes'. Me fui siendo súper insegura, que no se ha visto allí porque he sacado mi seguridad, pero había momentos que me sentía muy sola y yo no sabía estarlo", confesó.