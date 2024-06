Aunque Miri Pérez-Cabrero ha puesto, semana tras semana, su empeño para llegar a la final de ‘Supervivientes 2024’ , no ha podido ser. Pero no todo iban a ser malas noticias para la concursante, y es que anoche en la gala de ‘Supervivientes’ se reencontró con su familia y amigos , así como con el resto de sus compañeros de la aventura televisiva.

Miri ha pasado la noche durmiendo con su mejor amiga, Clauchi, aunque reconoce que no han pegado ni ojo, y que han estado hablando sin parar durante horas y horas.

“Estoy totalmente abrumada. No he dormido en toda la noche, estoy tan emocionada que no puedo explicar con palabras.