La emoción incontenida de los cuatro finalistas de 'SV' al hablar con sus familiares: "Eres Marieta de España. Enorme, de pura raza"

La madre de Rubén Torres era la primera en mandarle un emotivo mensaje a su hijo: "Estoy muy orgullosa de ti. Te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ti. Te quiero muchísimo". El bombero de Badalona no podía aguantarse las lágrimas: "Tengo ganas de volver. Quería pedirte perdón por lo que dije el otro día" . Un intercambio de palabras que nos llenaba a todos de amor el corazón.

La siguiente era la madre de Arkano: "Me pongo nerviosa, Guillermo". "A lo mejor no tienes muchas fuerzas ni mucho músculo, pero tienes un corazón enorme", añadía, para concluir su mensaje señalando lo siguiente: "Eres un gran hijo". Y es que estaba tan nerviosa la madre de Arkano que no estaba teniendo en cuenta el tiempo con el que contaban los familiares para hablar con los finalistas.