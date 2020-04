Adara, hecha un mar de lágrimas tras ver a su madre derrumbada: "Me duele muchísimo que la hagan daño"

Y es que la lejanía de sus seres queridos y las largas semanas de concurso están empezando a pasarle factura. Así mismo ella lo reconocía: "No puedo más, necesito abrazar a los míos, no esta gentuza", se desahogaba sin poder evitar llorar.

"No quiero llegar al final, me quiero y a mi casa. ¿Qué quieren el premio? Qué se lo queden. Está moviendo hilos todo el día como si fuera el marajá de aquí. Espero que la vida se lo devuelva. Me produce orgullo saber que en mi vida nadie se merece a este personaje. Tendremos defectos y nos habremos equivocado, pero no tenemos ese nivel de maldad ninguno".