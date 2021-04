“ No puedo entender que alguien ponga palabras en nuestra boca y nadie reaccione”, se quejaba Lara Sajen haciendo referencia a Agustín. “A ver calma, por esa regla de tres Agustín podría decir lo mismo, de que habéis puesto palabras en su boca que no ha dicho”, intervenía la cantante . “Es que lo ha dicho, cuando vayáis a España os tendréis que dar un punto en la boca ”, aseguraba Sajen.

“¿No te cansas de estar todo el día con el mismo tema?”, preguntaba la prima de Isabel Pantoja. “No, porque cuando a mí se me acusa de algo me molesta, no soy una mujer sometida”, se defendía ella. “Tú también pareces un disco rayado”, decía en esta ocasión a Alexia Rivas. “Dejadme en paz que no aguanto vuestras tonterías”. “A mí no me hables así”, le pidió la reportera molesta. “Disco rayado serás tú, que tú serás Pantoja, pero yo soy Rivas”.