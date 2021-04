Alexia Rivas y Sylvia Pantoja han protagonizado un enfrentamiento . Al parecer, la Pantoja dijo algo que sentó mal a Alexia pero ella no lo recuerda. Sin ganas de discutir, se marcha y deja a Alexia con la palabra en la boca, algo que sienta mal a la periodista. Tras este pique, Sylvia ha roto a llorar .

“Me siento mal en la convivencia del grupo, ha habido un malentendido y me han metido en un follón que ni me esperaba. Se han hecho grupitos y me afectan las cosas”, son sus palabras.