Las aguas no están anda calmadas en el barco encallado y sacuden con fuerza la relación entre Sylvia Pantoja y Lara Sajen. Las concursantes de ‘Supervivientes’ se llevan cada vez peor y a su enemistad se ha unido un nuevo vértice, Valeria Marini.

La italiana no puede soportar el mal rollo de sus compañeras y ha estallado, enfurecida, contra la que fuera bailarina de Fangoria. Entre gritos y movida por la efusividad del momento, la actriz ha lanzado una advertencia a Lara Sajen.

Valeria Marini interviene en una bronca entre Lara Sajen y Sylvia Pantoja

Lara Sajen, muy enfadada, estallaba en el barco encallado contra Sylvia Pantoja y le decía lo siguiente: “Las circunstancias nos han llevado a estar en el mismo barco pero de ti no soy nada… Ni amiga ni enemiga”, decía la bailarina.

“Para ser amiga o enemiga tiene que haber un sentimiento y no lo hay”, decía Lara Sajen, a lo que Sylvia Pantoja respondía: “Ni falta que me hace”.

Era en ese momento y tras las palabras de Sylvia Pantoja cuando Valeria Marini decidía intervenir en la discusión y dirigirse directamente a Lara Sajen: “Tú no te das cuenta pero dices cosas ofensivas”. La tensión aumentaba entre ambas y Valeria no dudaba en advertir a su compañera: “Yo no soy Sylvia”.