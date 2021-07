Cuando parecía que entre ambas existía una cordial y educada relación laboral, Alexia Rivas ha vuelto a soltar un zasca a Marta López, que a juzgar por su cara, gracia no le ha hecho ninguna y no porque Marta viniera con el moño puesto . Pongámonos en antecedentes.

El presentador bromeaba así con el hecho de que marta estuviera en segunda fila y a Alexia Rivas la hubieran colocado en el mejor sitio del sofá de los invitados en el plató de ‘Supervivientes’. Marta ha intentado quitarle importancia al detalle “Siempre ha había clases” . “Qué me lo digan a mí que el viernes es la final y no la presento”, le ha respondido Jorge Javier quitándole hierro al asunto y sin poder imaginar lo que estaba a punto de pasar.

Lo que ha comenzado como una bromita, ha dado un giro radical cuando Alexia Rivas se ha venido arriba y ha soltado un “El que ría el último, ríe mejor”. Un zasca inesperado y que aunque ella lo ha intentado disimular “Te crees que a mí me afecta en algo, cuando esta señorita lleve 20 años aquí me lo cuentas”, a Marta López no le ha sentado nada bien y a Jorge Javier Vázquez le ha dejado sin palabras. Eso sí, las sonrisas no han faltado.