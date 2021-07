Tom Brusse ha escuchado todo lo que se ha dicho sobre Sandra en los últimos meses

El francés ha descubierto que la persona que está con su ex es Julen

Tom confiesa que se alegra por Sandra si ella es feliz

Tom Brusse se ha quedado a las puertas de la gran final de 'Supervivientes' al perder el duelo contra Olga Moreno. Nada más entrar el plató, el francés ha hecho balance de su concurso: "Las emociones ahí... Ha sido impresionante, hasta yo no me he reconocido. Claro que he conectado con mi corazón. Antes no lo hacía, conectaba más con otra cosa. Mi corazón dice ahora muchas cosas, he aprendido mucho sobre mí. Que tengo que hacer las cosas bien y ser buena persona", ha confesado.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dejado claro que a Melyssa y a él, ya solo les une una bonita amistad. "Con Melyssa llevamos unos días super bien, hemos hablado muchísimo y este abrazo... nos hemos apoyado muchísimo. Melyssa es una historia totalmente cerrada para mí. Ella está feliz, yo estoy soltero. Tenemos una amistad, una conexión ahora más fraternal pero más allá no. Ha formado parte de mi vida y ahora aún más. Y después de este concurso con todas estas emociones. Con ella puedo tener una amistad y ya", ha dejado claro.

Como no podía se de otra forma, el que fuera concursante de 'La casa fuerte' ha hablado de su reciente expareja, Sandra Pica. "Yo pensaba ahí realmente que al salir podíamos arreglar las cosas. Al final... la llamada, las ilusiones que tenía todo ha sido... muy duro para mí. Ahora estoy bien. Con este tema está olvidado. Gracias a mis compañeros he tenido mucho apoyo. He cerrado esta etapa. Estoy, como dicen, soltero de oro y dejo atrás el pasado y todo lo que ha pasado con Sandra. Tenemos una conversación pendiente pero prefiero tenerla en privado", ha reflexionado.