Kiko Jiménez reacciona al tonteo entre Sofía Suescun y Abraham García: "Hay cosas por las que paso y otras por las que no"

Kiko Jiménez, muy molesto con la actitud de Abraham García: "Tiene que disimular un poco y no ser tan cantoso"

El tonteo entre Sofía Suescun y Abraham García en Honduras: la complicidad se palpa en el ambiente

Los exconcursantes opinan sobre Abraham García y Sofía Suescun: "Kiko se va a tirar de los pelos"

Abraham García era el noveno concursante confirmado de 'Supervivientes All Stars' y antes de viajar a Honduras no descartaba en el plató de 'SV' encontrar el amor. "Voy soltero y eso es maravilloso", apuntaba el madrileño. Y parece que no se va a reprimir en nada. Al menos, no con Sofía Suescun, pareja de Kiko Jiménez, con quien ya ha tenido algún tonteo que otro en tan solo tres días que llevan en Cayos Cochinos.

"Todo el rato erre que erre", señalaba Kiko Jiménez tras ver unas imágenes en el plató de Abraham y Sofía muy cerquita el uno del otro durante una de las pruebas que ya han tenido los supervivientes. "También ha ayudado a Olga y a Marta", decía Kiko, medio molesto. Pero iba a ser más adelante cuando, tras ver un vídeo en donde se veía claramente el tonteo entre ambos, acabaría afectado.

"Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, yo siempre estoy vacilando. Abraham debería de soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco", subrayaba Kiko Jiménez, claramente molesto. "Tendría que haber ido a 'La isla de las tentaciones', como tentador. Está tentándola", decía Kiko.

El tonteo entre Sofía Suescun y Abraham

"¿Que hacías mientras dormías, mirarme?", le decía Sofía, a lo que Abraham respondía que sí: "Exactamente. Has acertado fíjate". Sofía le preguntaba entonces que cómo dormía y Abraham señalaba que "elegantemente". Un tonteo claro que se consumaba cuando el madrileño le apuntaba lo siguiente: "Estás guapa hasta durmiendo".

La conversación entre ambos seguía: "O sea que he tenido a uno de seguridad mirándome por si acaso viene alguien y me rapta...". "En eso no fallo, en otras cosa puede, pero para cuidar al prójimo lo que haga falta", aseveraba Abraham, para añadir que si volvía a dormir a su lado no va a poder conciliar el sueño. "Me cuesta, pero me gusta", añadía. ¿Eres masoca?", le preguntaba Sofía. "¿No quieres seguridad hoy?", le preguntaba Abraham, bromeando.