Adara se hunde tras ser evacuada a causa de una fuerte reacción alérgica: "Necesito irme"

Adara Molinero era evacuada por elservicio médico de la playa a causa de la reacción alérgica, pero ha podido reincorporarse al grupo

La superviviente mandaba un claro mensaje a sus seres queridos ante su gran bajón

El cariñoso momento entre Adara y Bosco en directo: "¿Cómo poner tantos sentimientos en tan pocas palabras?"

Adara Molinero tenía que ser evacuada de la playa por el equipo médico de 'Supervivientes All Stars' a causa de una fuerte reacción alérgica que sufría, la que hacía que la cara se le hinchase completamente. Toda esta situación ha provocado un gran bajón en ella, no siendo el primero desde que empezase la aventura.

"Adara ha tenido que ser evacuada, el motivo ha sido una fuerte reacción alérgica, pero tranquilos porque en todo momento ha estado en manos del equipo médico del programa", entonaba Jorge Javier Vázquez.

"Me duele toda la cabeza, me arde. Me encuentro mal, siento que tengo la cara reforme", le explicaba Adara a sus compañeros cuando le daba esta alergia, lo que le ponía nerviosa al verse en el reflejo de las gafas de bucear.

Y, es que Adara aseguraba que "cada vez le dolía más", mientras todos sus compañeros se preocupaban por ella. "Ahora mismo viene el doctor, no te preocupes", le aseguraba la inspectora de la playa y el médico no tardaba en llegar a la playa para valorar el estado de la concursante.

A pesar de ser atendida de inmediato por el servicio médico la situación de Adara no mejoraba y tuvo que ser evacuada de la playa. "Me sacan ya de aquí, me acabo de ver y esto no es normal, toda la cara desfigurada", entonaba ella entre lágrimas y, es que, se asustaba porque "no pensaba que fuera tanto". Teniendo que abandonar la playa para que el servicio médico pudiera tenerla en observación.

Adara Molinero cuenta cómo se encuentra en directo

Jorge Javier Vázquez conectada con Adara en directo, que continuaba evacuada. "Soy yo aunque no lo parezca", entonaba ella, que aseguraba que le "duele muchísimo". Algo por lo que el presentador le quería tranquilizar: "No hay ningún tipo de peligro, es algo que te ha hecho reacción alergica, pero es verdad que tienes la cara..."

Aunque esto le provocaba un tremendo bajón: "Siempre en mi vida pienso que se puede más y hay veces que hay que parar y decir: 'no se puede, no puedes y ya está, no pasa nada". "Siempre estoy pensando en no decepcionar a nadie y no me quiero decepcionar a mí", aseguraba ella, que afirmaba querer volver con los suyos: "Necesito irme a casa con mi familia, de verdad que lo necesito".