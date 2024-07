Xavier Font contesta muy duro a su hermano tras saber que prácticamente vive en la calle: "Le falta un hervor"

"Este banco es el resultado de cómo me veo, en la calle. He tenido un problema en el menisco y no tenía fuerzas para seguir cantando en el metro, y sin entrar mucho en detalle, me he visto obligado a vivir en la calle y a aceptarlo con dignidad. Aquí hay personas que se están convirtiendo en una familia, como Diego, que cada tarde me trae unos frutos secos ".

"Empezó con lo del metro y ahora dice que está viviendo en la calle, algo que es mentira. Lo que mi hermano quiere es comer televisión. Es un cutre, yo no puedo dar la cara por él porque le falta un hervor. Él está muy sano y no tiene ningún problema, trabaja cuando quiere y cuando no quiere no, no me da ninguna pena. Yo vivo de mi trabajo y no de este tipo de espectáculos, está haciendo el ridículo".