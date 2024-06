La noche para Adara en la segunda gala de 'Supervivientes All Stars' ha sido muy dura . La superviviente ha sufrido una reacción alérgica desconocida que le ha hinchado la cara . La concursante se ha venido abajo y ha pedido abandonar si al final de la gala no salía expulsada contra Olga Moreno.

Por último, Bosco ha dejado claro que no quiere meterse en un triángulo amoroso con Adara y Álex Ghita: "Estos días he podido hablar a Adara, de fuera y de todo un poco, y la veo tan feliz y tan estupenda, que yo no me perdonaría romper algo tan especial". Durante todo el rato, Adara ha mirado a Bosco con mucha ternura.