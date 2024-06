Un claro señalado por el grupo y dos complicadas decisiones para Abraham como líder: así han sido las nominaciones

Abraham García tiene que desempatar la nominación y dar a su nominado de manera directa

Los tres nominados de esta semana con Jorge Pérez, Bosco Martínez Bordiú y Olga Moreno

Jorge Javier se rinde ante el gesto de Marta Peñate con Lola durante la prueba de recompensa: "Es para emocionarse"

Tras la marcha de Adara Molinero como primera expulsada de 'Supervivientes All Stars', llegaban las segundas nominaciones de la edición en la que todos aseguraban lo complicado que era para ellos señalar a alguno de sus compañeros y, es que, las condiciones extremas en la playa como los complicados momentos bajo el agua ante las fuertes tormentas parece que les ha unido cada vez más.

Con la prueba de líder, en la que los supervivientes tenían que mostrar su resistencia y su elasticidad, los concursantes lo daban todo y tras un trepidante duelo final entre Logan y Abraham, este último se convertía en líder de nuevo, muy emocionado, y portaba el collar que le daba un gran protagonismo en estas nominaciones.

Así han sido las segundas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Lola: me duele mucho porque, realmente, no sería una persona a la que nominaría, pero es que el grupo en general me encanta y me voy a basar en que he hablado menos con él, es Bosco.

Marta Peñate: tendría que nominar a Bosco, no he hablado con él estos días, pero es que está pasando algo raro, por ahora nadie me cae mal. Me duele hacer esto, te lo juro por mi madre. Que me perdone su familia.

Jorge Pérez: nomino a Sofía y el único motivo que tengo es la discusión que tuvo el otro día con Olga que fue bastante desagradable, me parece una gran superviviente, en las pruebas es una 'crack', simplemente es por eso, todos nos llevamos de manera excelente.

Alejandro Nieto: no sé a quién nominar, me duele muchísimo te lo juro. Voy a nominar a Bosco por lo que me ha dicho en la prueba, es que no tengo otro motivo, no sé a quién votar. Lo siento, de verdad.

Sofía Suescun: nomino a Olga porque, por el momento, es con la persona con la que menos conversaciones profundas tengo, pero en convivencia estamos bien, somos supervivientes y nos apoyamos entre otros.

Logan Sampedro: mi nominación va para Olga porque creo que es la persona que menos aporta a la supervivencia. Me llevo bien con ella, me gustaría no votar a nadie, pero pro descarte y obligación a ella.

Bosco Martínez Bordiú: nomino a Lola porque es con la persona con la que menos estoy hablando y la que menos pesar me daría, aunque me parece una gran superviviente y una increíble persona.

Olga Moreno: voto a Sofía porque me llevo muy bien con todo el mundo y es con la que menos trato tengo.

Abraham toma dos decisiones como líder

Al terminar las nominaciones, Jorge Javier Vázquez comunicaba que el claro señalado por el grupo era Bosco Martínez Bordiú con tres votos y había un empate entre Sofía y Olga Moreno con dos votos cada una. Desempate que iba a tener que disolver Abraham García como líder.

"Lo siento muchísimo, pero Sofía es una guerrera y la aprecio muchísimo", decía Abraham para meter en la lista de nominación a Olga Moreno. Como líder, también tenía que dar el nombre de su nominado directo, que era Jorge Pérez: "Lo siento".

“Todos nos caemos bien, todo es muy complicado, siempre es un gusto y un orgullo saber la opinión del publico”, eran las palabras de Bosco Blach al saber que era el más señalado por sus compañeros.