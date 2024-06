No cabe duda de que esta edición 'All Stars' con auténticas leyendas de 'Supervivientes' está siendo más extrema que una edición convencional. Son grandes estrellas, dejaron huella en el reality y están dispuestos a demostrar por qué llegaron a la final e incluso ganaron su edición.

Pero hay algo que no se puede obviar y es la diferencia que hay entre una edición y otra. Por ellos han pasado el tiempo y no es lo mismo recordar algo que volver a vivirlo. Por eso, Olga Moreno (que se salvó este jueves de la expulsión), Logan Sampedro y Bosco Blach Martínez-Bordiu se sinceran: "¿Cuál es la mayor diferencia que está viviendo en 'Supervivientes All Stars' con respecto a tu anterior edición?