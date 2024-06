Adara pone los "pelos de punta" a Marta Peñate con su despedida al ser la primera expulsada de 'SV All Stars': "Siento si te he hecho daño"

Adara aseguraba no tener las fuerzas necesarias para continuar en Honduras y hacía una petición a sus seres queridos al comenzar la gala en la que se jugaba su continuidad frente a Olga: “Necesito irme a casa”. Algo que continuaba recalcando a lo largo de la noche de ‘Supervivientes All Stars’. Pese a que el servicio médico había autorizado que ella volviera junto a sus compañeros ante su buena evolución.

“Estoy rezando irme a mi casa con mi familia y me siento culpable y derrotada. O dicen el nombre de Olga o me va a dar algo en directo”, aseguraba Adara antes de saber la decisión del público.

Así Adara Molinero, que se mostraba feliz con ser expulsada y poder marcharse de Honduras, decía adiós a este concurso y a todos sus compañeros. Olga y Adara se fundían en un abrazo."Gracias, necesito estar con mi familia. No era mi momento, tenía mi edición muy reciente, sufrí mucho. Encima me ha pasado lo de la cara, lo he intentado y no he podido, no pasa nada", entonaba la expulsada, mientras Olga agradecía poder quedarse.