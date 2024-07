Olga Moreno ha sido la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' en una ajustada votación contra su amigo Jorge Pérez. Tras conseguir vencer a Adara Molinero la semana previa, la andaluza no ha podido derrotar al colaborador de 'Así es la vida' y tendrá que poner rumbo de vuelta a casa, aunque se mostró contenta con la idea de regresar a su hogar.

Antes de este story, la de Torremolinos había revelado que seguía muy dolida con Olga porque no le había apoyado durante su paso por 'Supervivientes 2022' y advirtió que iba a destacar los fallos que tuviera en 'Supervivientes All Stars' porque no había olvidado el daño que le causó dos años atrás cuando llegó a España y se dio cuenta que la que era su amiga no le había ayudado a continuar en el concurso.