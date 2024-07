Marta Peñate, derrumbada tras un nuevo enfrentamiento con Sofía Suescun en directo: "¡España, sacadme de aquí por favor!"

Los choques entre Marta Peñate y Sofía Suescun se suceden y su relación no hace más que empeorar en Honduras

La petición de Marta Peñate a la audiencia, en pleno directo y mirando a cámara: no puede más

Sofía Suescun y Marta Peñate sacan sus trapos sucios en un tensísimo 'puente de la concordia': "¡Una amiga no hace esto!"

La convivencia en Honduras entre Marta Peñate y Sofía Suescun está resultando cada vez más insostenible. Su relación tocó techo después de una gran discusión entre ambas en el oráculo de Poseidón, que se saldó con un "cruz y raya" que dictaba sentencia a la relación de amigas que antes tenían. Desde ahí, todo no ha hecho más que empeorar, tanto que Marta Peñate ha apuntado en el comienzo de gala de 'SV All Stars' de este domingo que se quiere ir y ha acabado derrumbada por sus continuos choques con Sofía Suescun.

Y es que Sofía no tardaba echarle en cara a Marta que en la pasada palapa, la colaboradora le achacó en medio de la discusión que se había metido con ella por no poder quedarse embaraza, algo que según Sofía no había dicho en ningún momento: "Me pareció lo más ruin, rastrero y sucio que he vivido en esta playa. Ya esto es el colmo de los colmos".

Marta, que se mantenía callada hasta entonces, sorprendía con sus declaraciones: "Estoy cansada. Y como estoy cansada, abiertamente digo aquí, a mi familia y a España que me quiero ir, que no estoy bien. Todos los días me levanto con ganas de sonreír, la gente sabe que soy una tía que siempre pongo una sonrisa. Hay un juego sucio del que no estoy dispuesto a participar".

Tras estas duras palabras, Marta recordaba a todos los espectadores que tras la tormenta que hubo "horrorosa, al día siguiente nada más levantarme se puso a provocarme y a buscarme. ¿Te crees que es normal que en ese momento extremo, esta señora me provoque para sacarme lo peor que llevo dentro? Yo no estoy a gusto, yo me quiero ir". Además, le pedía a Sofía en pleno directo que si dijo "cruz y raya" en el oráculo, lo cumpla: "Lo único que te pido es lo que me queda de concurso ser feliz".

La petición de Marta Peñate a la audiencia

"¡España, sacadme de aquí por favor! Lo ruego", añadía, mirando a cámara y con la cara descuadrada. "No estoy bien ni estoy feliz. Mírame Sandra. ¿Crees que me compensa? Por favor, no puedo más", señalaba Peñate rota por completo. Sandra Barneda intentaba apaciguar las aguas: "Creo que estáis hablando lenguajes distintos Sofía y tú. Me gustaría que llegarais a escucharos de verdad".

Después de que Sofía se justificase sobre lo que le dijo aquella mañana después de la dura tormenta, le propinaba unas tajantes palabras a Marta: "Estás acostumbrada a hacer los ataques pero no estás acostumbrada a saber encajarlos". "Si este es tu rollo, game over", decía por su parta Marta, queriendo sentenciar cuanto antes su relación con Sofía. Las dos entraban en un enfrentamiento directo y cada vez subían más el tono de la conversación.