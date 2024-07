Elena Rodríguez arremete contra Sofía Suescun por lo que dijo de su hija, Adara Molinero: "No me gustó"

"Prefiero a la gente que va de frente. La frase no le hagáis víctima no me gustó" , ha tuiteado la exconcursante de 'Supervivientes 2020' junto a una captura de pantalla en la que muestra que ha votado para salvar a la novia de Tony Spina y que lo ha hecho porque la hija de Maite Galdeano le pidió al resto de concursantes de 'Supervivientes All Stars' que no convirtieran a Adara en la víctima de la edición.

"No te vi pedir el voto a Bosco tanto que apoyó a tu hija", "Te veo una persona coherente, vale que no te gustara la frase y no tienes por qué apoyarla sino quieres, pero... ¿apoyar a Marta? Creo que le ha hecho cosas a tu hija infinitamente peores. Y aparte tampoco os he visto apoyar a Bosco, parece que os mueve más el odio", "Se puede hacer bien 99 veces que cuando fallas en 1 ya nadie ve las 99 anteriores. Elena, realmente no estás siendo objetiva, ella simplemente opinó sobre la situación, así como fue a una quedada para que tu hija ganara 'GH VIP', eso no te veo mencionarlo", "En vez de pedir la expulsión de Sofía ya podrías haber dado un voto a Bosco que fue el mayor apoyo de tu hija en la isla... Desagradecida", son algunos de los tuits que Elena ha recibido como respuesta.