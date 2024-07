Marta Peñate se queda de piedra al escuchar las palabras de Adara: "No me lo esperaba"

Adara Molinero, Abraham García y Olga Moreno hacían los alegatos en los posicionamientos de las nominadas

Olga Moreno, Abraham García y Adara Molinero, como exconcursantes de ‘Supervivientes All Stars’ tenían una misión muy especial durante el ‘Conexión Honduras’ y era hacer los posicionamientos con las tres nominadas, Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía.

Las palabras de Adara Molinero

La primera en decir su alegato y que podían escuchar las nominadas era Adara Molinero desde el plató: “La persona que quiero que se vaya es Sofía y la que me gustaría que se salvase es Marta”. Y recalcaba por qué quería que Peñate continuase en Honduras: “Me gustaría enfocarme en lo bueno y positivo que es todo lo que tiene Marta, ha hecho de todo, es una persona real, sincera a la que se la ve venir, que contagia de su alegría”.

Marta que mostraba su sorpresa con el alegato de Adara, que se emocionaba con esto: “Se me pusieron los pelos de punta porque era la persona que menos me esperaba que hiciera un alegato para quedarme. Me alegra de cómo han pasado las cosas. Muchísimas gracias, estoy flipando”.

El alegato de Abraham García

Tras esto le tocaba a Abraham García y no dudaba en apoyar a Sofía: “En los 21 días que he estado ahí… he conocido a muchas mujeres en mi vida, pero estás en el top 5 de mujeres con una psicología impresionante, dura y fuerte. Has demostrado siempre ser una guerrera y una compañera fiel. Para mí eres finalista, me has demostrado que se puede contar contigo para lo que sea". Algo que Suescun agradecía de corazón: "Tener un confidente ha hecho el camino mucho más fácil".

“La persona que quiero que se vaya en este caso es Marta porque he tenido más problemas con ella, siempre ha inyectado un poco de mal rollo”, dejaba claro Abraham para terminar con esta intervención. "Yo estoy aquí y tú ahí, algo habrán visto, de repente un día me querías y al día siguiente era mala, te has investado cosas de mí, creo que a lo mejor no nos entendimos", decía Marta.

Olga Moreno hace su alegato

Por último llegaba el turno de Olga Moreno con su alegato para Lola Mencía: "Tiene mucho mérito el concurso que estás haciendo, eres una pedazo de concursate, amiga de tus amigos, te implicas en todo. Te mereces llegar a la final".