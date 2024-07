Logan se salta las normas y será sancionado: “Las promesas cuando se hacen están para cumplirlas"

El concursante no podía contar su decisión a los compañeros, lo que no cumplía al desvelar su secreto en la playa, algo por lo que iba a tener consecuencias en forma de penalización.

Sandra Barneda preguntaba por lo sucedido a Logan en directo. Este aseguraba haber cumplido “más o menos” la promesa, pero las imágenes no decían lo mismo. "El tema es que con una mirada se dice todo y al salir de las nominaciones me vieron y ya lo sabían", explicaba el concursante, que terminaba reconociendo que no lo había hecho del todo: "Más no que sí. Se ve me fue un poco la lengua cuando me pilló".