Maite Galdeano acusa a Marta Peñate de teatrera por sus palabras fuera de plano

Pero lo significativo de la escena es que Marta no llora mientras la cámara no la enfoca y, además, hace un comentario que tanto Maite Galdeano como los seguidores de Sofía creen que es una pregunta que la desenmascara. "¿Está la cámara?", es lo que la suegra de Kiko Jiménez escucha claramente y que le confirma que la canaria había salido tranquila del Ágora de Poseidón pero que, al saber que había una cámara al fin de la plataforma, había decidido fingir unos lloros para victimizarse.

"Que no pase desaparecido este vídeo donde se ve que Marta es capaz de llorar sin lágrimas con tal de llegar a la final. Falsa, cobarde", ha comentado Maite en Instagram, que está absolutamente segura que la canaria pregunta si hay una cámara. No obstante, los seguidores de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ven tan claro que pregunte tal cosa y afirman que su comentario es: "¡Ay, qué me caigo!". En la red social X, el debate está servido.