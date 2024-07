¿Qué supondría ganar 'Supervivientes All Stars'? Los concursantes responden: ''Sentir el cariño de la gente''

Sofía Suescun confiesa que, para ella, ganar ‘Supervivientes All Stars’ supondría un ‘’super reto’’ y un ‘’triplete’’. Además, se lo agradece a la audiencia : ‘’Un regalo vuestro por haberlo hecho realidad, por haberme ayudado, apoyado en esos momentos en los que he estado perdida, os lo dedicaría a todos vosotros. Para mí sería el triunfo de los triunfos’’.

Para Marta Peñate, alzarse con la victoria de 'Supervivientes All Stars' supondría ''acabar con su racha de perdedora'': ''Supondría romper esa racha, y por supuesto, un orgullo porque me haría ilusión, es la primera vez que me haría ilusión algo''.

Jorge Pérez ha admitido que ganar el concurso sería ''la guinda del pastel'' y se ha mostrado muy orgulloso del concurso que ha llevado a cabo: ''Me he superado, he ido a más, a pesar de las lesiones. Estoy super contento con el concurso que he hecho. Obviamente hay una compensación económica, pero más allá de eso, sería sentir el cariño de la gente que ha confiado en mí, ha apostado en mí y me ha regalado su tiempo y su cariño''.