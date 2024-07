Jorge se reencuentra con su mujer tras convertirse en el cuarto clasificado: "Soy la mujer más afortunada por tenerle al lado"

Y no se demoraba mucho más, tras esto el presentador les comunicaba quién era el salvado y, por tanto, quién dejaba de luchar por la victoria: "El público de SV All Stars' con sus votos en la app de mitele ha decidido que continúe en la lucha por la victoria... Marta".

"Tengo los pelos de punta", confesaba el ex Guardia Civil y Laura Madrueño le dedicaba unas bonitas palabras "Nos has enseñado cómo eres de verdad y has desmotrado con creces por qué debías volver y has llegado hasta esta final, puedes estar muy orgulloso de tu paso por 'SV All Stars'.