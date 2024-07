Alejandro Nieto era el primero en enfrentarse a la dinámica del espejo en la gran final de 'Supervivientes All Stars'. Lo que no podía imaginar es que su novia, Tania Medina, se encontraba justo detrás.

La noche comenzó de la mejor forma para Alejandro, que ganó las pruebas que le convirtieron en el primer aspirante a ganador de 'Supervivientes All Stars'. No obstante, cuando se enteró de que la final se realizaría en Honduras, temió que tendría que vivirla alejado de sus familiares y allegados. Alejandro estaba absolutamente convencido de que así sería cuando en el desarrollo de la gala final no veía aparecer a nadie.