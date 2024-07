Primeras palabras de Tony Spina tras volver a España con Marta Peñate como ganadora

Tony Spina viajó hasta Honduras para estar presente en la final de ' Supervivientes All Stars ' acompañando a su prometida, Marta Peñate , que acabó alzándose con la victoria tras haber lamentado durante mucho tiempo haber sido la gran "segundona" de los realities en los que participaba por no haber ganado ninguno anteriormente.

Lo ha hecho, en concreto, en la red social X, donde más ha interactuado con los fans de la exconcursante de 'Gran Hermano' durante su paso por los Cayos Cochinos. "Ya de vuelta por aquí. ¡Lo conseguimos! ¡Marta ganadora! No sabéis lo feliz y emocionada que está. Muchísimas gracias a todos los que habéis votado por ella y habéis hecho esto posible. No sabéis lo agradecidos que estamos. ¡Gracias a todos!", han sido las palabras de Tony, que se ha encargado de trasladar a los tuiteros cómo se encuentra la flamante ganadora de 'Supervivientes All Stars'.