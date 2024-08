El cara a cara definitivo de Marta y Sofía: “Déjame en paz con la maternidad, eres muy sucia”

Marta Peñate, a Sofía Suescun: "Una mujer plena no hace daño de la manera que tú lo has hecho"

Sofía termina rota, entre lágrimas, al recordar los buenos momentos de su amistad con Marta

Sofía destapa que Tania habría tonteado con Kiko Jiménez en Honduras y se lía con Alejandro en directo: “Tuvo que pararle en seco”

La buena relación con la que entraban Marta Peñate y Sofía Suescun a Honduras se iba deteriorando según iban compartiendo tiempo en ‘Supervivientes All Stars’, tanto era así que ambas decidían cortar su amistad después de muchos y muy duros enfrentamientos.

Marta Peñate decide no saludar a Sofía Suescun al entrar al plató del debate final

Pero con su vuelta de Honduras y tras la victoria de Marta Peñate de esta edición de ‘SV All Stars’ llegaba su cara a cara definitivo del debate final para saber si ambas dejaban todos los malos rollos en la isla, aunque la tensión no faltaba y quedaba claro que la relación entre ellas después de su paso por Honduras no va a ser la misma, por lo menos por el momento.

Todo empezaba con la entrada de Marta en plató y, es que, la ganadora decidía no saludar a Sofía que estaba en el sofá, pero si al resto de presentes.

Algo a lo que Sandra Barneda como un gesto desafortunado, pero Peñate explicaba que tras ver cómo Sofía se había dirigido a Alejandro destapando un supuesto tonteo de Tania con Kiko Jiménez mientras estaban en Honduras, esta decidía ignorar a la que no hace mucho era su amiga: “Antes de hablar de Alejandro o de nadie mira lo que te dijo tu novio con Estela Grande en ‘GH’ que casi te llevas los cuernos, qué maldad tienes”.

Tensión entre Marta y Sofía al sincerarse

Adara Molinero destacaba un comentario de Sofía hacia Marta que esta creyó que se lo decía por lo mal que lo está pasando con su proceso para ser madre: “Es peor una amistad y traicionarla o hacerla daño, como por ejemplo con el tema de la maternidad”.

“El tema de la maternidad…”, comenzaba diciendo Marta, pero Sofía interrumpía enfadada con esta: “Ya está, déjame en paz con la maternidad que eres muy sucia, aprovechaste la mínima con eso, no iba por ahí y lo sabes. Ahí me di cuenta de cómo eres y flipé”.

“¿Por qué dijiste ‘baby boom’ luego? Te delatas tú sola”, apuntaba Adara y, antes de que Sofía dijese nada, Marta afirmaba no querer continuar con este tema porque le pertenece, pese a que Alejandro Nieto le pedía que contase la verdad a Marta: “Cuenta la historia, cuenta lo de plena”.

“Yo no tengo miedo de cómo quedar fuera, si lo digo por algo lo digo y si lo tengo que mantener hasta el final lo hago y si tengo que pedir perdón lo pido, pero si es que no es que no. Eres una aprovechada y una venenosa, me he dado cuenta del odio que tenias hacia mi guardado”, entonaba Sofía.

Marta, después de estas palabras era muy sincera: “Ella me comentó que era una mujer plena y después de ver todo lo que he visto solo puedo decir que una mujer plena no hace daño de la manera que tú lo has hecho. Pero te deseo lo mejor de este mundo, aunque alejada de mí”.

Las lágrimas de Sofía Suescun

Tras esto, ambas podían ver unas imágenes que recopilaban todo lo que ha pasado entre ellas en Honduras, tanto los malos momentos como los buenos, aunque han sido menos, lo que hacían que Sofía no pudiera evitar las lágrimas: “A pesar de lo que ha pasado los momentos bonitos que hemos vivido…”