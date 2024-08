Benji Aparicio ha conseguido hacerse con un imperio millonario . El que fuera pareja de Laura Matamoros y padre de sus dos hijos, Matías y Benjamín, sabe muy bien como moverse en sus negocios que no han parado de crecer en los últimos años . En la actualidad, cuenta con un entramado de ocho empresas que funcionan como sociedades limitadas , tres restaurantes de éxito y una facturación que supera con creces los dos millones de euros. Sigue leyendo y descubre todos los detalles del imperio económico de Benji Aparicio.

La hostelería y la alta cocina es algo que le apasiona a la expareja de Laura Matamoros, pero no ha sido su única faceta profesional. El joven de 34 años es un emprendedor nato y además de dirigir sus restaurantes, se lanzó al mundo de las aplicaciones y al alquiler de automóviles. En 2018, Benji Aparicio dio de alta Paitior Technology S.L., una empresa dedicada a la "creación y desarrollo de aplicaciones y páginas web, así como para teléfonos móviles, diseño, fabricación, distribución, venta, y alquiler no financiero de aplicaciones informáticas" que hoy en día no mantiene actividad alguna.