Ana María Aldón es acechada por un tiburón y Avilés se niega a ayudarla: "Lo siento pero soy muy joven"

El grupo de los mortales ha salido a pescar con muchas ganas de capturar algún pez que sirviese de cena. Ana María Aldón se ha zambullido en el agua convencida de que no volvería con las manos vacías, sin embargo, no estaba sola en la playa. "¡Un tiburón, un tiburón!" gritaba la diseñadora volviendo con sus compañeros. Avilés, que se encontraba también en el agua no dudo en nadar a toda velocidad hacía la orilla", se reía el colaborador de 'Viva la vida'.