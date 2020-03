La metedura de pata de Ana María Aldón deja a los siervos sin recompensa: "Lo siento por mis compañeros"

Un juego de gran dificultad

Los concursantes debían coger unas piezas de dominó, de una en una, y colocarlas encima de una estructura. Los equipos jugaban por relevos y el objetivo era colocar todas las piezas para que, al final, hicieran el efecto dominó y la última cayera dentro de una cesta. El primero en conseguirlo sería el ganador. Esta prueba contaba con una gran dificultad ya que todos los concursantes tenían que atravesar una plataforma muy sensible que, al mínimo roce, se balanceaba haciendo que todas las piezas cayeran en la arena.

“Lo siento por mis compañeros, he metido la pata ”, ha reaccionado Ana María echándose las manos a la cabeza. Jorge Javier Vázquez le ha hecho ver que cualquier podía haber cometido este error y ha preguntado al resto de siervos cómo han digerido la derrota. “Ella es una campeona y lo demuestra todos los días” , ha respondido Antonio Pavón abrazando a Ana María.

Los mortales comen la recompensa

Pero no hay mal que por bien no venga y el grupo de mortales ha ganado una sabrosa tortilla de patata rellena. Los concursantes han tenido un minuto para comerse la recompensa y Jorge no ha podido quedarse callado: “Ojalá Rocío nos regalé una plancha como la del martes”, ha bromeado sobre el momento en el que Rocío se tiró sobre la mesa para comer flan y que, muy a su pesar, se ha viralizado en redes sociales.