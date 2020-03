Ana María pide perdón a Rocío y ésta llora desconsolada: "La he echado de menos en muchas ocasiones"

Ana María no había apoyado a Rocío en sus conflictos

Ana María Aldón había sido muy cuestionada tanto dentro como fuera de Los Cayos por su falta de apoyo y defensa a Rocío Flores, con quien guarda una historia familiar, en sus conflictos con otros compañeros.

Sin embargo parecen haber resuelto sus diferencias ante la nominación de Ana María esta semana. Antes de enfrentarse a la expulsión, las concursantes hablaron de lo que había sucedido a través del dios Ferre. "Le puedes decir a Ana María que si se va, no quiero que lo haga y que la voy a echar mucho de menos", comenzaba Rocío.

Al escucharla, Ana María se venía totalmente abajo: "Quiero que le digas a Rocío que si no he estado a la altura en todos los momentos, igual he necesitado una señal y quiero pedirle disculpas. Que no he querido meterme en su concurso ni cobrar un protagonismo que no me pertenezca", se justificaba la concursante.

Rocío se rompe en la Palapa: "La he echado de menos"

Aunque en la playa se habían reconciliado con un abrazo, en la Palapa las concursantes se sinceraron como nunca. Ninguna de las dos pudo contener la emoción.

"Sé que todos estarán muy orgullosos del concurso de Rocío. Todos. Todos. Yo tenía claro que cada una iba a hacer su concurso y le dije que si me necesitaba algún día, me avisase. Le dije que haría con ella lo mismo que con los demás fuera. Lo mismo que le dije a Gloria, que no iba de madrastra ni nada. Aún así yo he tratado de mediar", decía Ana María, que se ha preguntado si le ha fallado.

Jorge Javier se lo preguntaba directamente a Rocío y ella se derrumbaba. "No me ha fallado. Quizás yo por la forma de ser que tengo, si ella se hubiese visto en esas situaciones y al ser de mi familia, yo hubiera saltado. Pero era respetable", explicaba la concursante completamente rota.

"¿La has echado de menos en alguna ocasión?", le preguntaba entonces el presentador. Rocío respondía con la cabeza que sí y se venía aún más abajo. "En muchas", afirmaba.

Ana María se despide de Rocío con besos y un cariñoso abrazo tras ser desterrada

A pesar de sus diferencias, Rocío ha lamentado mucho el destierro de Ana María Aldón a Playa Desvalida.