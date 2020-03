Ana María Aldón se niega a defender a Rocío Flores: "No voy a ser enemiga de sus enemigos"

El motivo del enfrentamiento

“He visto que es una persona que tiene un afán de protagonismo impresionante, es una persona que se atribuye todos los méritos y que desprestigia el trabajo de su equipo. Es una persona mentirosa y, a parte, es una persona que me ha insultado . Desde entonces, le he hecho cruz y ralla. Yo no he venido a discutir con ande, he venido a sobrevivir, a ser una buena compañera y no a buscar conflicto con nadie”, ha explicado Rocío asegurando que Pavón le ha llamado “mentirosa y manipuladora” .

“Cuando salga lo sabré todo, conmigo se ha comportado como muy buen compañero, por lo visto parece ser me cuentan que por detrás mía habla esas cosas pero hasta que no lo vea, no me las puedo creer. Otra cosa que puedo decir es que si Elena o Rocío tienen un enemigo yo no voy a ser enemigo del enemigo”, ha respondido con sinceridad. “Yo vengo a hacer mi concurso y si a mí no me molesta, yo no tengo que ofenderme con mi compañero”.