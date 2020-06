Ana María le pide explicaciones a su hija Gema en su reencuentro: "Tú has estado en los platós"

Gema le ha transmitido lo orgullosa que está de ella. Pero había algo que inquietaba a Ana María: "¡Tú has ido al plató!" , le preguntaba. Antes de irse a Honduras, Ana María había elegido a Gloria Camila como su defensora y no pensaba que su hija llegaría a aparecer públicamente.

"Sí, he ido y te he defendido. Jorge me ha tratado muy bien", la tranquilizó Gema. Madre e hija no pararon de besarse y abrazarse. "Eres una mujer trabajadora y que todo el mundo se entere de que lo que ha conseguido ha sido por ella", defendía Gema.