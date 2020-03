Antonio David: "He hablado con Ortega Cano y no entiende el comportamiento de su mujer"

Ana María Aldón no defendió a Rocío Flores en su enfrentamiento con Antonio Pavón en la Palapa y ha sido muy criticada por ello. La mayoría de los supervivientes opinan que debería de haberlo hecho y se lo comentaban a Rocío, que no dudaba en expresarles cómo se había sentido.

"Somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso", les explicaba.