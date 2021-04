Debido a la mar picada, los habitantes del Barco Encallado no pudieron salir a pescar . Poco a poco el hambre fue apretando hasta que Valeria sugirió tirar de provisiones: “ Votaciones . ¿Quién quiere abrir una lata?”, preguntó. “ Yo digo que no ”, opinó Carlos. “A mí me da igual la votación, se puede pescar y no se pesca. Y estamos abriendo otra lata ”, estalló.

“No es posible no comer hasta mañana Carlos, ellas no pueden, yo no puedo. No te enfades mi amor, cuando una cosa es necesaria es necesaria”, trababa de hacerle entender la italiana.