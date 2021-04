Gloria Camila se ha emocionado al ver la felicitación que Olga Moreno ha hecho a Antonio David por su cumpleaños. "Me parece un vídeo precioso la verdad, veo sentimientos, sensibilidad, amor…Sé que es una familia muy unida, llevan 21 años juntos y es la primera vez que pasan los cumpleaños separados. ‘Supervivientes’ saca lo mejor y lo peor. Olga es una persona muy sensible y me parece muy bien que haga este vídeo al saber que no conectan en directo el sábado", se ha sincerado.