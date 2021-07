Tom Brusse ha roto a llorar al leer la carta que ha recibido de parte de Sylvia Pantoja. "Mi querido Tom, soy Sylvia y escribo esta carta para decirte que para mí eres el mejor concursante de ‘Supervivientes’. Lo estás haciendo genial porque eres único, natural, trasparente, noble, divertido y una gran persona. He conocido a tu papá y me parece una gran persona y un señor en toda regla, encantador. Enhorabuena por el padre que tienes, guardaré siempre en mi corazón los bonitos recuerdos contigo y espero poder seguir disfrutando de ti cuando salgas. Recuerda que tenemos pendiente comer e ir a tu restaurante en Marrakech. No decaigas, no te rindas porque ya no queda nada. Quiero verte en la final", decía el mensaje.