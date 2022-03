Nacho Palau, primer concursante confirmado de ‘Supervivientes 2022’

Nacho Palau es de Valencia y ‘Supervivientes’ es el escenario perfecto para conocerle mejor, ya que siempre ha sido muy cuidadoso en lo que se refiere a su vida privada . Conoció a Miguel Bosé hace más de 30 años gracias a unos amigos comunes. En ese momento su carrera en la escultura estaba empezando, pero no dudó en entregarse por completo al amor y en seguir al cantante allá donde fuese.

Durante el tiempo que han estado juntos, han formado una familia con cuatro niños . A pesar de que nunca hicieron oficial su relación cuando compartían su vida, Palau sí que lo hizo cuando terminaron con ella. Lo hizo a través de sus abogados, dejando claro que las cosas no habían terminado bien entre ellos: “Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”. El escultor emprendió una batalla legal que aún no ha terminado para que el juez reconociera que los cuatro niños eran hermanos .

Lola, madre de Nacho, en el ‘Deluxe’

Conocimos la versión de Nacho Palau sobre la ruptura con Miguel Bosé en boca de su madre, Lola, que acudió al ‘Deluxe’. “Pienso que Miguel ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos… Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y querían tener niños. No es verdad que ellos no quisieran ser familia, fueron como las parejas que quieren adoptar un niño y les quieren desde que lo tienen. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera hijos a sus cuatro hijos, pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos”, contó.

Escultor

Nacho Palau está entregado a su familia y nos deja ver un poco sobre ella en sus redes sociales. También comparte parte de sus trabajos, entre los que destacan las esculturas de cerámica y metal.