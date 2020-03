Cristian habla de la amistad de Estela y Kiko y éste aclara cómo es su relación actual con ambos

En plató, Kiko Jiménez ha aclarado que se lleva muy bien con el hermano de su novia y ha detallado en que momento se encuentra su relación con Estela. "Tengo una relación cordial, de amigos. Ella dio unas declaraciones que no eran las correctas en una revista. Dijo que no manteníamos contactos y aquí tengo unos mensajes que ella me dejo en leído. Yo esperaba de ella una amistad y por eso ella igual está un poco desubicada y no sabe lo que quiere", ha desvelado.