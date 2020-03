Cristian Suescun estalla contra Rocío Flores: "Tú madre tampoco te quiere"

Definitivamente, no parece que Cristian Suescun vaya a congeniar demasiado bien con el grupo de los siervos. El navarro ha vuelto a discutir con José Antonio Avilés, Rocío Flores y Elena. El tema de discusión ha vuelto a ser la división del espacio para dormir. "Que no me des más patadas, que no me des más achuchones, que nosotros no te tocamos ni con un dedo. No eres nadie para darme achuchones porque no me da la gana", le reprochó el colaborador de 'Viva la vida'. "Pero si te estás poniendo cachondo de tenerme a mí ahí. Anda cállate. No haces más que moverte, parece que estás en celo", le aseguró el hermano de Sofía Suescun.