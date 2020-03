Cristian Suescun y Nyno dan una lección a sus compañeros tras ser eliminados: "Dejaros de riñas"

La eliminación de Nyno

El primer eliminado ha sido Nyno Vargas. El cantante se ha despedido de todos sus compañeros, salvo de José Antonio Avilés, y ha pronunciado unas palabras que ha hecho reflexionar a todos: “Quiero que aprovechéis cada segundo aquí. Yo lo he aprovechado al máximo. Me habría gustado quedarme más pero me voy orgulloso porque lo he aprovechado al máximo”.