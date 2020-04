Jorge Javier Vázquez: "Antonio Pavón debe abandonar ‘Supervivientes 2020’ por razones médicas"

Las palabras de Jorge

“Una situación inesperada ha trastocado nuestros planes de esta noche. El informe médico definitivo que esperaba Antonio Pavón ya ha llegado y recomienda que esta noche debe abandonar el concurso. Desde aquí queremos tranquilizar a su familia porque no tiene ninguna lesión de gravedad pero sí es desaconsejable que permanezca en el concurso en unas condiciones de vida tan extremas”.

Pavón tendrá la oportunidad de despedirse de todos sus compañeros y su salida forzosa traerá consecuencias directas para el resto: “Nuestra intención esta noche era abrir un televoto de expulsión entre los desvalidos y el eliminados de esta noche: Fani o Ferre. Este televoto no se podrá realizar porque Antonio Pavón debe abandonar el concurso. Las restricciones aéreas impiden que un nuevo concursante pueda incorporarse a la convivencia, con lo que no abriremos el televoto de eliminación de los desvalidos. Hoy no habrá eliminado definitivo en dicho grupo”, ha explicado Jorge.