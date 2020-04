Elena no puede contener la emoción desvelando su complejo físico: "De pequeña me ponía tres y cuatro pantalones para no parecer tan delgada"

Elena Rodríguez ya no se entiende con Avilés. La concursante no para de discutir con él pero más aún le ha dolido cuando él se metió con su físico para decirle que tenía "el culo como Karmele Marchante".

Al recordárselo Jorge Javier, Elena se echaba a llorar y revelaba el gran complejo que tiene por su físico: "Estoy muy acomplejada con mi físico porque sé que he perdido mucho peso y sé que estoy horrible. Sé que lo hace por hacer la gracia pero a mi me afecta. Estoy muy delgada. Yo de pequeña me ponía tres y cuatro pantalones, uno encima de otros, para no parecer tan delgada", confesaba.